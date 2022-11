Tinik követhették el a kettős gyilkosságot, késsel végeztek a középiskolásokkal

Gyilkosság gyanújával tartóztattak le egy 15 és egy 16 éves fiút, miután megöltek két tinédzsert London délkeleti részén, mindössze másfél kilométerre egymástól – írja a DailyMail.

Two London teens stabbed to death as stabbing rash sweeps through city https://t.co/6FYDKZNO8L pic.twitter.com/0vn20cplzX

— New York Post (@nypost) November 27, 2022