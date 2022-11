Megkezdődött a 2016-os brüsszeli terrortámadások vádlottjainak tárgyalása

Ma kezdődött a 2016-os brüsszeli terrortámadások pere. Hat évvel ezelőtt az Iszlám állam öngyilkos merénylői három pokolgépet robbantottak fel a belga fővárosban. Harmincketten haltak meg, több százan megsérültek, köztük magyarok is. A tárgyalások várhatóan nyárig elhúzódnak – számoltak be róla az M1 Híradójában.

Szerda délelőtt megkezdődött Belgium történelmének eddigi legnagyobb bírósági tárgyalássorozata, a 2016-os brüsszeli terrortámadás 10 vádlottjának büntetőpere. A vádlottak padján foglal helyet a 2015-ös párizsi terrortámadások egyedül életben maradt elkövetője, Salah Abdeslam is, aki idén júniusban már életfogytiglani börtönbüntetést kapott Franciaországban. A párizsi bíróság után most a brüsszeli esküdtszék hozhat ítéletet a férfiról, akiről azt feltételezik, hogy a brüsszeli támadások szervezésében is szerepe volt.

2016. március 22-én, nem sokkal reggel 8 után öngyilkos merénylők két bombát robbantottak a brüsszeli Zaventem Nemzetközi Repülőtér várójában. Az Iszlám Állam dzsihadistái fél órával később egy harmadik bombát robbantottak – ezúttal már a belvárosban, a Maalbeek metróállomásnál.

Összesen harminckét ember vesztette életét a merényletekben.

A több, mint 300 sérült között pedig két magyar is volt. Belgiumban a terrortámadást követően a legmagasabb fokú riasztást rendelték el és napokig leállt az élet.

Az eredetileg októberre tervezett tárgyalásokat a NATO egykori brüsszeli főhadiszállásán tartják. A halasztásra azért volt szükség, mert a szigorúbb biztonsági előírások szerinti fallal ellátott, védett fülkékben elhelyezett vádlottak ügyvédjei panaszt tettek embertelen bánásmód miatt. Szerintük bármilyen bűnnel is vádoljanak valakit, állatként, ketrecben senkit nem lehet tartani. A falakat végül eltávolították, de a vádlottak így is csak egy plexipanelen keresztül válaszolhatnak a kérdésekre.

A mai ülés során az esküdtszék tagjait választják ki. A várhatóan a nyárig elhúzódó tárgyalássorozaton mintegy 1000 tanú és az áldozatok hozzátartozói fognak részt venni. Az ítélet meghozataláig pedig legalább 370 szakértőt és tanút fognak meghallgatni.