Kazah külügy: Alaposan meg kell vizsgálni az orosz–kazah–üzbég gázipari szövetség ötletét

Szakértőknek alaposan meg kell vizsgálniuk az orosz–kazah–üzbég gázipari szövetség elképzelését, mielőtt állami döntés születne róla – fejtette ki véleményét szerdán Roman Vaszilenko kazahsztáni külügyminiszter-helyettes újságíróknak.

A média képviselői a három ország közötti gázunió létrehozásának lehetőségéről kérdezték a tisztségviselőt.

Vaszilenko rámutatott, hogy ez egyelőre csak egy ötlet. Elmondta: a diplomáciában sok elképzelés hangzik el. Megérdemlik a szakemberek alapos figyelmét, mielőtt bármilyen állami döntés születik. Hozzátette: ahogyan azt Kaszim-Zsomart Tokajev kazah államfő is mondta, ezt az ötletet most szakértők és ő maga is tanulmányozni fogja, mielőtt bármilyen döntés születik.

Az Ukrajna körüli helyzet miatt Oroszország ellen bevezetett szankciók közepette az esetleges kockázatokról szólva Vaszilenko kifejtette, hogy Kazahsztánban a konfliktus kezdete óta kormánybizottságot hoztak létre. Ennek feladata biztosítani, hogy a büntetőintézkedések ne legyenek kedvezőtlen hatással Kazahsztán gazdaságára, és hogy Kazahsztán területét ne használják fel a szankciók kijátszására. „Ezek az álláspontok nem változtak, és az esetleges új kezdeményezések értékelésekor is figyelembe fogjuk venni őket” – jelentette ki a külügyminiszter-helyettes.

Kaszim-Zsomart Tokajev kazah és Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfőn a Kremlben tartott találkozójukon megvitatták a „hármas gázunió” megteremtésének elképzelését.

Tokajev még aznap közölte Mihail Misusztyin orosz miniszterelnökkel, hogy Putyin javasolta egy háromoldalú unió létrehozását, és fel fogja hívni Savkat Mirzijojev üzbég elnököt ennek érdekében.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője újságíróknak elmondta, hogy a Putyin által javasolt „hármas gázunió” projektje egy koordinációs mechanizmus létrehozását, valamint a gázfogyasztási és szállítási infrastruktúra fejlesztését foglalja magában mind a belső, mind a külföldi piacok számára.

Peszkov úgy vélekedett, hogy az Oroszország, Kazahsztán és Üzbegisztán által létrehozandó gázipari szövetség ötlete rendkívül fontos, és megfelel az érintett országok érdekeinek.

Kiemelt képünk: Vlagyimir Putyin orosz (j) és Kaszim-Zsomart Tokajev kazahsztáni elnök a két ország térségközi együttműködési fórumán a moszkvai Kremlben 2022. november 28-án. (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Mihail Klimentyev)