Hétfőn lép életbe az olajembargó

Hétfőn lép életbe az Európai Unió olajembargója Oroszországgal szemben. Magyarország felmentést kapott a szankció alól Szlovákiával és Csehországgal együtt, mert földrajzi helyzetünk miatt csak csővezetéken kapjuk a nyersanyagot. Az M1-nek nyilatkozó szakértő szerint ha Oroszország képes lesz az Európának szánt kőolajat máshol értékesíteni, akkor a brüsszeli szankció értelmét veszti. Ráadásul Moszkva már többször egyértelművé tette: ha Európában energiaársapkát vezetnek be, akkor biztos, hogy leállítja az olaj- és a gázszállításokat is.

Folyamatosan érkezik az ural típusú nyersanyag a Dunai Finomítóba, működik a Barátság II olajvezeték. És ez várhatóan így lesz a jövő héten is, amikor életbe lép a hatodik szankciós csomag, ami megtiltja a nyersolaj és egyes kőolajtermékek behozatalát Oroszországból az Európai Unióba, de átmeneti kivételt biztosít azoknak az uniós tagállamoknak, amelyekhez csővezetéken érkezik a kőolaj.

Magyarország, Szlovákia és Csehország is mentesül a szankció alól.

Hortay Olivér, a Századvég energetikai és klímapolitikai üzletágvezetője szerint két kérdés is felmerül ennek kapcsán, így, hogy Brüsszel képes lesz-e pótolni a kieső uráli típusú olajat, hiszen korábban az unió éves kőolajszükségletének a negyedét Oroszország szállította, illetve az is fontos, ha sikerül a kieső mennyiséget pótolni, akkor azt milyen áron. A szakértő szerint ha Oroszország képes lesz az Európának szánt kőolajat máshol értékesíteni, akkor a brüsszeli szankció értelmét veszti.

Kapcsolódó tartalom

Ráadásul a Kreml már azt is bejelentette, ha Európában elfogadják az energiaársapkát, akkor biztos, hogy leállítja az olaj mellett a gázszállításokat is. Ha ez a forgatókönyv következik be, akkor az Európai Unió mindennél drágábban juthat az energiahordozókhoz. A szakértő arról is beszélt, hogy Magyarország átmeneti mentességet kapott ugyan, de ezt később Brüsszelben megváltoztathatják.

„Valóban egy folyamatos veszély Magyarország esetében. Átmeneti mentességet kaptunk ez igaz, ezt az átmeneti mentességet nem kötötték határidőhöz. Úgyhogy az olajembargó és vélhetően az olajársapka esetében is az a helyzet áll fenn, amit egyébként más energetikai szankcióban is láthatunk, hogy egy folyamatos küzdelem áll elő, ahol hétről hétre Magyarországnak meg kell védenie a saját pozícióját és álláspontját” – fogalmazott.

Az olajembargó hétfőn lép életbe, ami azért is jelzésértékű, mert egy nappal korábban az orosz miniszterelnök-helyettes találkozik Szaúd-Arábia energiaügyi miniszterével, és szakértők szerint könnyen előfordulhat, hogy a két állam és később a nagyobb olajkitermelő országok is összehangolják olajkitermelési és -szállítási stratégiájukat.

Mivel az amerikai készletek is kimerülőben vannak, több elemző is felveti, hogy exportkorlátozásokat kellene bevezetni. Mindezek még nehezebb helyzetbe hozhatják az Európai Uniót.