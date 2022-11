Elhunyt Csiang Cö-min volt kínai elnök

A tájékoztatás szerint a régóta leukémiával küzdő Csiang Sanghajban hunyt el. Az úgynevezett „sanghaji klikkből” érkező Csiang Cö-mint 1989-ben, a Tienanmen téri tüntetéseket követően választották a Kínai Kommunista Párt főtitkárává, tisztségét 2002-ig töltötte be, valamint 1993 és 2003 között ő volt a Kínai Népköztársaság ötödik elnöke.

Jiang Zemin, former Chinese leader who presided over a period of unprecedented economic growth, has died at 96, state media confirms https://t.co/8Eg8djlakS

— CNN (@CNN) November 30, 2022