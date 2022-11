A Twitter megszünteti a félretájékoztatás elleni irányelve alkalmazását a járvánnyal kapcsolatban

A Twitter a továbbiakban nem érvényesíti a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban a félretájékoztatás elleni irányelvét, a döntés a közegészségügyi szakemberek és a médiakutatók körében komoly aggodalmat keltett.

A szakértők szerint a változtatás súlyos következményekkel járhat, ha a téves információk elriasztják az embereket a védőoltástól és a továbbra is terjedő SARS CoV-2 elleni egyéb intézkedésektől.

A figyelmes felhasználók – helyi idő szerint – hétfő este vették észre a változást, az egymondatos frissítést a Twitter szabályai között: „november 23-tól kezdve a Twitter nem érvényesíti a Covid-19-cel kapcsolatban a félrevezető tájékoztatás elleni irányelvét”.

Keddre néhány felhasználó már ki is próbálta a mikroblog új, kevesebb szabályt érvényesítő politikáját, mely azután kezdődött, hogy Elon Musk amerikai milliárdos megvásárolta a platformot.

A Twitter döntése, mely szerint a továbbiakban nem törli a Covid-19 elleni vakcinák biztonságosságára vonatkozó hamis állításokat, a közegészségügyi szakemberek körében csalódást keltett.

„A platform 100 százalékos felelőssége, hogy a káros tartalomtól megvédje a felhasználóit. Ez teljesen elfogadhatatlan” – írta Paul Russo, a New York-i Yeshiva Egyetem Katz School of Science and Health dékánja.

Musk, aki maga is terjesztett téves információt a Covid-19-ről, jelezte, hogy vissza akarja vonni a Twitter sok korábbi szabályát, amelyekkel a félrevezető információk ellen küzdött a portál.

