A rendőröket is lesújtotta a látvány, két kisbaba holttestére bukkantak a házkutatás során

A brit rendőrség letartóztatott egy 29 éves nőt, valamint egy 37 és egy 47 éves férfit, miután holtan találtak két csecsemőt. A gyerekek születésének eltitkolása miatt vették őrizetbe őket.

Feltételezések szerint az ikreknek gondolt csecsemőket egy háromemeletes ingatlanban találták meg, miután a rendőrök egy másik ügy kivizsgálására szálltak ki.

Two babies found dead in a house as three people arrested https://t.co/jhxylNUEcc pic.twitter.com/kbzAHSIewq

— The Sun (@TheSun) November 27, 2022