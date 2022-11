Újra letartóztatták Amerika egyik leghírhedtebb piti bűnözőjét

Charles „Wide Neck” McDowell eredetileg 2018-ban emelkedett az internetes hírességek közé, amikor az őt ábrázoló körözési fotó nyilvánosságra került. A férfinek most újabb esélye van az öt perc hírnévre, miután a hétvégén letartóztatták.

Charles ‘Wide Neck’ McDowell now back in jail https://t.co/v76A2trPb7 pic.twitter.com/Vq0p6KmCfA

Az egymillió Instagram-követővel rendelkező, 35 éves McDowellt zaklatás és gyermektartásdíj visszatartása miatt ezúttal az Escambia megyei börtönbe zárták.

Már augusztusban elfogatóparancsot adtak ki ellene, a vád szerint azért, mert megjelent egy nő házánál, és fenyegető üzeneteket küldött neki.

Charles “Wide Neck” McDowell has been arrested again on charges of aggravated stalking and withholding support‼️😳 pic.twitter.com/Ffp27FDPJB

— RapTV (@Rap) November 29, 2022