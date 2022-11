Túszokat ejtett, majd robbantással fenyegetőzött a magát elbarikádozó férfi

Két embert mentett ki a rendőrség egy Colorado állambeli Boulderben található házból, miután egy puskákkal és robbanóanyaggal felfegyverkezett férfi túszul ejtette őket – számolt be a Daily Mail.

A mentőakciót követően a gyanúsított elbarikádozta magát a házban, és patthelyzet alakult ki, mivel a hatóságok azt gyanították, hogy az ingatlan bejáratai robbanóanyagokkal szerelt csapdákkal voltak ellátva.

A gyanúsított a feltételezések szerint több fegyverrel is rendelkezett. A rendőrök evakuálták a közelben élőket, amíg a férfit biztonságosan őrizetbe nem vették.

Please avoid the 3300 block of Broadway near Iris. We are currently responding to a man barricaded inside a residence. This is a very active scene and more information will be coming shortly #boulder #bouldercolorado pic.twitter.com/nJsIz5Wsji

— Boulder Police Dept. (@boulderpolice) November 29, 2022