Televíziós műsorokban könyörgött, hogy jöjjenek haza, miközben meggyilkolta a családját – százmilliókért adták el a horrorházat

A 36 éves Watts 2018. augusztus 13-án fojtotta meg feleségét, Shanannt a házaspár otthonában. A nő 15 hetes terhes volt, kisfiút várt.

A férfi a holttestet a teherautóba helyezte, majd a két lányukkal, a négyéves Bellával, valamint a hároméves Celeste-el a munkahelyére, az Anadarko Petroleum tulajdonában lévő elszigetelt olajtároló tartályokhoz hajtott.

Watts a helyszínen egy sekély sírba temette a feleségét. A férfi ezt követően megfojtotta két lányát, és a holttestüket a tárolótartályokba helyezte.

A férfi két napig azt állította, hogy semmi köze a családja eltűnéséhez. Televíziós műsorokban könyörgött, hogy jöjjenek haza. Letartóztatása után kezdetben azt mondta, hogy Shanann ölte meg a lányokat, miután közölte vele, hogy külön akar élni. Akkori sztorija szerint ezért fojtotta meg dühében az asszonyt.

A férfi a tárgyaláson bűnösnek vallotta magát, hogy elkerülje a halálbüntetést, amelyet azóta eltöröltek Colorado államban.

Most ötszörös életfogytiglani, valamint további 48 év börtönbüntetését tölti – feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül – a wisconsini Waupunban található Dodge büntetés-végrehajtási intézetben.

Watts letartóztatása óta a ház fel-felkerült a piacra, de messze érő hírneve miatt eddig az ingatlanügynököknek meggyűlt a baja az eladásával.

Most, négy évvel a 2018-as gyilkosságok után a ház 600 ezer dollárért (235,5 millió forint) talált új gazdára. Hamarosan egy új család fogja elfoglalni, amely végre „mosollyal fogja megtölteni” – számolt be a The Sun.

Ahogy arról korábban írtunk, a kegyetlen gyilkosságokról két évvel ezelőtt megjelent egy dokumentumfilm, a rab azóta megállás nélkül pikáns leveleket kap.

