FT: Magyarország lesz az elektromos autógyártás európai központja

A Financial Times brit gazdasági lap elemzése szerint 2031-re Magyarország és azon belül Debrecen központi szerepet tölthet be az európai akkumulátorgyártásban és így az elektromos közlekedésben.

Magyarország az elektromos autógyártás új „erőműve” lesz néhány éven belül –írja a Financial Times. A lap kiemeli a debreceni BMW gyárat, mint a folyamat legnagyobb katalizátora, de megjegyzi, hogy az ország más részein is jelentős beruházásokat hajt végre többek között a dél-koreai SK Innovation és a Samsung, valamint a Mercedes-Benz és az Audi is átállítja magyarországi gyárait az elektromos autók gyártására.

A lap kiemeli, hogy az EU tervei szerint 2035-re betiltja a belsőégésű motorok forgalmazását, erre az időpontra Magyarország autóipara teljesen elektromossá válik.

A Financial Times szerint hazánk számára az elektromos járművekre való átállásra való felkészülés létfontosságú: az autóipar adja Magyarország exportjának ötödét és gazdasági teljesítményének 8 százalékát.

Kapcsolódó tartalom

A lap hozzáteszi, hogy az EVE, egy másik kínai akkumulátorgyártó az év elején vásárolt egy 45 hektáros telket szintén Debrecen közelében egy új gyár számára, amelynek részleteit azonban még nem jelentették be.