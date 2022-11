Csaknem 40 év után, DNS-vizsgálatok nyomán tartóztattak le egy gyilkost Kanadában

Joseph George Sutherlandet csütörtökön tartóztatták le, és megvádolták Erin Gilmour és Susan Tice 1983-as meggyilkolásával. Mindkét nő szexuális támadás áldozata lett, és halálra késelték őket. Noha a holttesteket négy hónap eltéréssel találták meg, 2000-ben a DNS-elemzés elvégzése után a nyomozók arra gyanakodtak, ugyanaz a férfi követte el a gyilkosságokat – mondta el James Ramer torontói rendőrfőnök.

A rendőrségi közlemény szerint

A két ügy évekre a lezáratlan akták közé került, majd 2019-ben elküldték a tetthelyen talált genetikai anyagot egy texasi laboratóriumba, ahol összevetették a houstoni székhelyű Family Tree genetikai tesztekkel foglalkozó cég mintáival.

Toronto police have made an arrest in the grisly killings of two women in the city nearly four decades ago, a source has told CBC News.

Erin Gilmour and Susan Tice were both killed in their Toronto homes in 1983. https://t.co/YE9GNlcaoV

