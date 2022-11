Bűnösnek vallotta magát a buffalói lövöldöző, aki tíz emberrel végzett

Payton Gendron minden ellene elhozott vádpontban, 10 rendbeli emberölésben, 3 rendbeli emberölési kísérletben, valamint gyűlölet vezérelte terrorcselekményben elismerte bűnösségét a buffalói bíróságon, alig 3 kilométerre attól a helytől, ahol tavasszal a támadást végrehajtott.

A bűnösség elismerése azt jelenti, hogy a bíróság mérlegelés nélkül életfogytiglani szabadságvesztésre ítéli majd a 19 éves férfit, a feltételes szabadlábra bocsátás lehetősége nélkül.

Avowed white supremacist Payton Gendron, 19, pleaded guilty to multiple charges in a mass shooting in May that killed 10 people at a Buffalo, New York, supermarket, including a charge of domestic terrorism motivated by hate https://t.co/xy0bnf194m pic.twitter.com/LxtZ8XO8kc

