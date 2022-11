Az ukrán áramkimaradások akár tavaszig is eltarthatnak

Felerősödtek a harcok Kelet-Ukrajnában, Donyeck megyében, de Herszont is lövik az orosz csapatok. Ukrajna területének felén nincs folyamatos áramszolgáltatás, az orosz erők ugyanis továbbra is az energetikai infrastruktúrát támadják. Az emberek szerint víz, villany és gáz nélkül nagyon nehéz tél jön most az országban – számolt be az M1 Híradó.

Fél Ukrajnában nincs áram, felerősödtek a harcok Donyeck megyében, Herszont is lövik Az ukrán vezérkar jelentése szerint az orosz hadsereg átfogó támadást indított Donbaszban, Liman, Bahmut és Avgyijivka település környékén. Az ukránok azt állítják, hogy ezeket a támadásokat sikerült visszaverniük. Az orosz védelmi minisztérium közben arról számolt be, hogy az Ukrajna középső részén hajtottak végre sikeres támadást. „A Dnyipropetrovszki régióban a Moiszivka állomáson sikerült precíziós rakétákkal kilőni nyolc ukrán páncélozott járművet, és más harci járműveket, miközben szállításra készítették fel ezeket az eszközöket” – fogalmazott Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Kapcsolódó tartalom Ukrajna, mint a Fekete-tenger – sötétségbe borult az ország Műholdfelvételek mutatják, hogy Ukrajna szinte teljes sötétségbe borult, miután újabb csapások érték az ország energetikai hálózatát. Herszon megyében is egyre intenzívebbek az orosz támadások – erről már az ukrán elnök beszélt egy videóban. „Az orosz csapatok folyamatosan támadják Herszont. Kétszázötvennyolc támadást hajtottak végre az egyetlen hét alatt harminc település ellen. Megsemmisítették Mikolaivban a vízellátórendszert is” – mondta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Herszont az orosz csapatok a hónap elején elhagyták. A visszavonulás óta a Dnyeper túloldaláról lövik rakétákkal a várost. A támadások alatt sokan már az óvóhelyekre sem mennek le, inkább annak örülnek, hogy a közüzemi szolgáltatásokat és például az áramellátást időről időre sikerül újraindítani. A célzott orosz támadások megsemmisítették Ukrajna áramellátó infrastruktúrájának 50 százalékát, ezért még hetekig nem lesz áram az ország nagy részén, és rendszeresek az áramkimaradások is. Kapcsolódó tartalom Hiányos európai infrastruktúra árnyakéban vett lendületet a hadiipar A hidegháború óta nem látott lendületet vett a hadiipar Európában: Lengyelországban és Csehországban 30 éves rekordot dönt idén a fegyver-export. Az amerikai hadsereg volt európai parancsnoka azonban figyelmeztetett: a haderőfejlesztéssel együtt az európai infrastruktúrát is modernizálni kell, fel kell készíteni az utakat, hidakat és a vasutakat egy esetleges katonai mozgósításra – számolt be az M1 Híradó. Kijevben mindennapossá vált, hogy nincs gáz, villany és víz, ezért egyre többen keresik fel azokat a sátrakat, ahol fel tudnak melegedni és feltölthetik számítógépeiket, telefonjaikat. Kijev polgármestere, Vitalij Klicsko arról is beszélt, hogy nem tervezik a főváros evakuálását, de ezt a lehetőséget sem lehet teljesen kizárni – erről K. Debreceni Mihály, a közmédia ukrajnai tudósítója beszélt. Hozzátette: a főpolgármester szerint az áramkimaradások várhatóan akár tavaszig is eltarthatnak, emiatt mindenhol melegedőhelyeket állítanak fel. Egyelőre nem számolnak azzal, hogy ki kell telepíteni vagy pedig evakuálni kell a lakosokat. Azzal azonban számolnak, hogy a főváros belső kerületeiből a lakosságot ki kell vinni a külvárosokba, ahol még van megfelelő áramellátás és vízellátás. Vitalij Klicsko szerint legfeljebb a legnehezebb sorsú, legsebezhetőbb rétegek ideiglenes áttelepítéséről lehet szó Kijev peremvidékére, azon belül is olyan településekre, amelyekben működnek a létfontosságú szolgáltatások.