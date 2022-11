Zelenszkij Ukrajna katonai célú támogatásáról tárgyalt a holland miniszterelnökkel

„Örömmel hallottam, hogy Ukrajna támogatása jövőre növekedni fog. Megbeszéltük az általam felvázolt béketerv végrehajtásának és Ukrajna energiatakarékos technológiákra való átállásának lehetőségeit is” – írta Zelenszkij a Twitteren.

Discussed sustainable defense cooperation with 🇳🇱 Prime Minister @MinPres. Glad to hear that support for Ukraine next year will only increase. We also discussed the implementation of my peace formula and the transition of 🇺🇦 to energy-saving technologies.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 28, 2022