Orbán Balázs: Az elmúlt 1100 év megtanított minket a relaista gondolkodásra

A miniszterelnök politikai igazgatója legújabb véleménycikkében Európa háborúhoz való viszonyát elemzi. Orbán Balázs szerint a mai politikai elitek a birodalmi ideológiáik rabjai, amelyek miatt Európa egy olyan háborúba sétlhat bele újra, amelyet nem nyerhet meg.

„Sokan szeretnek történelmi párhuzamot találni a jelenleg zajló ukrajnai háborúval. Ma a legtöbb szakértő azt állítja, hogy ismét 1938-ban vagyunk, a müncheni kongresszus idején, ahol nem szabad megbékítenünk az agresszort, és a szabadság megőrzése érdekében a lehető leghatározottabban vissza kell vágnunk. Mások a hidegháborúra hivatkoznak, és hasonló blokkok kialakulását jósolják, mint amilyeneket 1949 és 1991 között láttunk. Én azt állítom, hogy 1914-ben vagyunk, az első világháborút megelőző hónapokban”– írja Orbán Balázs a miniszterelnök politkai igazgatója a The National Interestben megjelent legújabb cikkében.

A politkus szerint több mint száz évvel később 1914 szellemei ismét kísértik a világot, mivel Európa egy olyan konfliktusba sétál bele, amelyet nem nyerhet meg. Oroszország ideológiai háborút indított a Nyugat ellen, a Nyugat pedig a liberális világrend őrzőjének tekinti magát. Mindkét fél rossz válaszokat ad a rossz kérdésekre, mivel egyformán birodalmi ideológiáik és szűklátókörű gondolkodásuk túszai.

„Az elmúlt hónapokban nyilvánvalóvá vált, hogy minden fél súlyosan félreértékelte a helyzetet. Európa, az energetikai törpe, szankciókkal próbál nyomást gyakorolni Oroszországra, az energetikai titánra. A kísérlet nyilvánvalóan hiábavaló, és láthatóan tönkreteszi az EU-tagállamok gazdaságát.”

A hadviselő felek egymás kritikus infrastruktúráját is támadják, és eközben egyre több a civil áldozat. Az orosz hadsereg mozgósítása a konfliktus elmélyülését jelenti, és ebben a veszélyes pillanatban egyre több hang szólítja fel a Nyugatot a közvetlen beavatkozásra, még akkor is, ha ez a nukleáris küszöböt meghaladó esetleges eszkalációt jelent. A nyugat-európaiak talán csak azért lövöldöznek most, mert a fiatalabb, újabb generációk már nem emlékeznek a háború valóságára, és arra, hogy az milyen szenvedéssel jár a hétköznapi polgárok számára.

„1914-ben mi, magyarok voltunk a háború leghangosabb kritikusai, és ezt az álláspontot egy évszázaddal később is fenntartjuk. Gróf Tisza István, Magyarország akkori miniszterelnöke volt az első, aki rámutatott, hogy a háborúnak nem lesz győztese. Ma Orbán Viktor miniszterelnök teszi ugyanezt, aki a háború leghangosabb kritikusa lett, hangsúlyozva, hogy azonnali tűzszünetet kell kérni, mert különben a háborúnak nincs vége.”

„A realista, világmegváltó ideológiáktól mentes, a Kárpát-medencei érdekeink mellett határozottan kiálló magyar külpolitika iránti elkötelezettség nem véletlenül van. Az elmúlt 1100 év, a külső erőkkel szembeni védekezés, a szuverenitásért folytatott harcok és a Kárpát-medencén kívüli néhány sikertelen hódítási kísérletünk megtanított minket arra, hogy ösztönösen realisták legyünk. Ha azonban túl akarunk lépni a jelenlegi válságon, itt az ideje, hogy mindannyian a realizmus gyakorlóivá és elméletíróivá váljunk ”– zárja cikkét Orbán Balázs.