Kitört a salvadori Chaparrastique vulkán

A latin-amerikai ország környezetvédelmi minisztériumának megfigyelőállomása robbanásokat jelentett a fővárostól 135 kilométerre keletre található kráter közepéből. A tárca szerint a kitörés hevessége a 0-tól 8-as fokozatig terjedő skálán jelenleg 1-es értékű.

A vulkán vasárnap tört ki, törmeléket és hamut szórva a kürtő köré. Esetleges áldozatokról egyelőre nincsenek értesülések.

Luis Alonso Amaya, a salvadori polgári védelem vezetője szerint három településen rendeltek el riasztást. A hatóságok 26 óvóhelyet hoztak létre több mint tízezer ember befogadására, emellett kialakítottak egy parancsnoki központot is, hogy naprakész információkkal rendelkezzenek a tűzhányó aktivitásáról.

Gas and ash plume rises from crater after Chaparrastique volcano explosion in San Miguel

FULL Video ➡️ https://t.co/udFgp0auYm

