Kétnapos külügyminiszteri értekezletet tart a NATO Bukarestben

Biztonságpolitikai rendezvények helyszíne lesz a hét elején a román főváros: kedden és szerdán Bukarestben rendezik meg a NATO külügyminiszteri értekezletét, azt megelőzően pedig, hétfőn és kedden egy zárt ajtók mögött zajló szakértői tanácskozást tartanak a Müncheni Biztonságpolitikai Konferencia és a román külügyminisztérium közös szervezésében, amelyet Klaus Iohannis román államfő nyit meg.

A román külügyminisztérium tájékoztatása szerint a román parlament épületében tartandó kétnapos NATO-értekezleten a keleti szárny védelmi és elrettentő képességeinek növelésére helyezik a hangsúlyt, válaszképpen az Ukrajna elleni törvénytelen orosz agresszióra, ugyanakkor napirenden szerepel majd a szövetséges támogatás növelése Ukrajna számára, a hibrid fenyegetések elleni védekezés, Kína és a NATO viszonya, az euroatlanti közösség energetikai ellenállóképességének növelése, Moldova, Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina segítése.

A négy megbeszélést magában foglaló tanácskozássorozaton nemcsak a 30 NATO tagállam, hanem a csatlakozásra meghívott Finnország és Svédország külügyminisztere is részt vesz. A kedd esti munkavacsorán Ukrajna is képviselteti magát, az utolsó megbeszélésre pedig Moldova, Georgia, valamint Bosznia-Hercegovina is meghívót kapott.

Jens Stoltenberg NATO-főtitkár már hétfőn megérkezik Bukarestbe, ahol Klaus Iohannis román államfővel és Nicolae Ciuca miniszterelnökkel tárgyal. A NATO főtitkára programjában hétfőn a román elnökkel közösen, kedden a NATO külügyminiszteri értekezlete előtt, szerdán pedig a tanácskozást követően szerepel egy-egy sajtónyilatkozat.

Stoltenberg fog nyitóbeszédet mondani kedden reggel a Mircea Geoana NATO-főtitkár-helyettes által alapított román civil szervezet, az Aspen Institute és a German Marshall Fund idei, az Új Európa Építése című konferenciáján is, amely a NATO külügyminiszteri értekezlettel párhuzamosan zajlik Bukarestben.

A NATO-értekezletre Bukarestbe érkező Antony Blinken amerikai külügyminiszter a tanácskozás előtt kétoldalú megbeszélést folytat román kollégájával, Bogdan Aurescuval. A román fél szerint egyebek mellett az Egyesült Államok romániai katonai jelenlétének növelése, az atomenergetikai együttműködés erősítése, a román állampolgárok vízumkötelezettségének eltörlése és a román-amerikai stratégiai partnerségi megállapodás 25. évfordulója kerül napirendre. Blinken a román államfővel és miniszterelnökkel is tárgyal.