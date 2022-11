Folyamatosan járőröznek a rendőrök a migránsok által rettegésben tartott Horgoson

A migránsösszecsapás után sem csökken a feszültség Horgoson

Ismét akciót tartott a rendőrség Horgoson. A múlt csütörtöki lövöldözés óta folyamatos a jelenlétük a határmenti településen, ahol továbbra sem csökken a feszültég. A múlt hét végén illegális migránsok két csoportja támadt egymásra, a lövöldözésben hatan megsérültek, őket most is a szabadkai kórházban ápolják. Az elkövetőket még keresi a rendőrség, amely a helyszínen már gépfegyvereket, késeket és töltényeket is lefoglalt.

