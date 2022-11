Elkezdődhet az Egyesült Államok felaprózódása a politikai megosztottság miatt

A politikai és kulturális megosztottság egyre magasabb foka miatt számos amerikai tagállam átrendezné területi határait és a politikai-kulturális törésvonalak mentén rajzolnák újra a térképet. A demokrata vezetésű Oregon állam keleti részén már a törvényhozásban is elfogadták azt a Greater Idaho (Nagy-Idahó) javaslatot, amely előszobája lenne annak a népszavazásnak, ahol arról dönthetnének a választópolgárok, hogy kiváljanak Oregon államból és a republikánus vezetéű Idahóhoz csatlakozzanak. A Greater Idaho Movement (Nagy-Idahó Mozgalom) azonban nem az egyetlen ilyen törekvés az Egyesült Államokban.

Két konzervatív irányultságú megye Kelet-Oregonban és egy politikailag megosztott megye Kaliforniában megszavazta azt a folyamatot, amely a demokrata államtól való elszakadáshoz vezethet – írta meg a The Epoch Times című portál. A cikk szerint november 8-án az oregoni Morrow megye a szavazatok 61 százalékával, Wheeler megye pedig 59 százalékkal fogadta el a „Greater Idaho” javaslatot. A kaliforniai San Bernardino megyében pedig egy hasonló intézkedés csekély többséggel ugyan (51,3 százalékkal) ment át a döntéshozó testületen.

„Ezek olyan megoldásokat, amelyeket a választott vezetőinknek meg kell vizsgálniuk” – mondta Matt McCaw, az oregoni székhelyű Greater Idaho Movement szóvivője. „Úgy gondoljuk, ésszerű oda helyezni az államhatárt, ahol a kulturális megosztottság is van. Oregon egy nagyon polarizált állam. Két nagyon különböző kultúra” – mutatott rá.

Kapcsolódó tartalom

Mint írják, a Greater Idiho Movement 15 republikánus többségű megyét szeretne bevonni Oregonból, hogy csatlakozzanak a keleti oldalon szomszédos Idahoban elindított tervhez. A lap kiemelte, hogy a mozgalom 2019-es elindulása óta már 11 megye csatlakozott, 2023 elején pedig egy további megye fogja megvizsgálni a csatlakozás lehetőségét. Ha végül Idaho és Oregon államok is beleegyeznek a kiválni szándékozó megyék elszakadási folyamatába, akkor a következő lépés egy államközi egyezmény létrehozása lesz Idaho és Oregon között. A mozgalom alapítója szerint „a lakosság támogatja az ötletet”.

McCaw úgy véli, kölcsönös előnyökkel járna a két állam számára a republikánus megyék kiválása. Mint mondta, Oregon a lakosságának mintegy 9 százalékát (400 000 főt) veszítené el, és földjének 63 százalékát átadná Idahónak, azonban a politikai összeolvadás véget vetne a régóta fennálló pártos megosztottságnak Oregonban, ahol a demokraták a választók 47 százalékát teszik ki.

Oregon több mint 98 ezer négyzetmérföldet foglal magában 4 millió lakossal, és 224 milliárd dollár bruttó hazai terméket állít elő. Az állam keleti részén hatalmas, mintegy 30 millió hektárnyi termő erdőterület található. McCaw szerint Oregon vagyonának nagy része a nyugati partvidék iparából és pénzügyeiből származik, ahol az állam legnagyobb városában, Portlandben gyakran liberális politikusok döntenek az állam politikájáról.

Kapcsolódó tartalom

„Az állam nyugati oldala városi és nagyon baloldali-haladó. Az állam jobb oldala nagyon vidéki, nagyon konzervatív. A kelet-oregoniak a kultúrát, az értékeket és a politikát Idahóval párosítják.”

Ennek fordítottja a helyzet Idahóban, amely közel 84 ezer négyzetmérföld 2 millió lakossal, a bruttó hazai terméke pedig meghaladja a 79 milliárd dollárt. Ráadásul az állam közel 57,7 százaléka konzervatív és republikánus.

McCaw szerint a politikai és kulturális megosztottság nem csak a két államra jellemző. Az egész Egyesült Államokban szélesedik az urbánus és vidéki ellentét, ami csak tovább fog nőni. A Greater Idaho Movement alapítója szerint a konzervatív megyék kiválása lehetővé tenné, hogy az állami kormányzatot az emberek értékrendjéhez igazítsák, amellyel együtt csökkennének a feszültségek is.

Kaliforniában is hasonló a helyzet

A The Epoch Times arra is kitért, hogy Kaliforniában is erősödik egyes megyék kiválási szándéka. A több mint 2 millió lakosú San Bernardino megyében Jeff Burum ingatlanfejlesztő javasolta Kalifornia elhagyását és egy új tagállam létrehozását – Measure EE néven fut a javaslat (a szerk.). A probléma az, hogy az állam nyilvánvalóan képtelen a növekvő népesség támogatásához szükséges forrásokat vagy finanszírozást biztosítani.

Kapcsolódó tartalom

A javaslat keretében kikérték a megye választópolgárainak véleményét is, akarják-e, hogy a megválasztott képviselőik áttekintsék az elszakadás lehetőségét, valamint kezdeményezzék, hogy méltányos finanszírozásban részesüljenek Kalifornia államtól.

A kaliforniai Claremont McKenna College politikatudomány professzora, Jack Pitney azonban úgy látja, kicsi a valószínűsége, hogy a Measure EE javaslat sikerrel járjon. Vannak alkotmányos akadályok. Az alkotmány megköveteli az (tag)állam törvényhozásának szavazását az elszakadás engedélyezéséhez, az Egyesült Államok Kongresszusának pedig egy új állam létrehozásának jóváhagyásához.

A republikánusok támogatják

Az idahói republikánus képviselő Barbara Ehardt támogatja az oregoni megyék kiválásáról szóló Greater Idaho Movementet. A képviselő szerint ez „win-win” helyzet lenne a régi és az új állam számára is.

Ehardt kiemelte, hogy Idahó állam a legdinamikusabban fejlődő tagállama az USÁ-nak. Oregonban pedig csökkenne a politikai feszültség a demokraták és a konzervatívok között, ha a politikai és kulturális területileg is megmutatkozó törésvonala mentén szerveznék újjá az államot.

A képviselő szerint egy ilyen forgatókönyv nem változtatna a kongresszusi helyek számán sem, viszont egységesebb lenne a kultúra. Idaho számára pedig a természeti erőforrások megszerzése – ásványok, víz, fa, valamint a Coos-öböl, ami egy fontos kereskedelmi – jelentené a nyereséget.

Kapcsolódó tartalom

Az idahói republikánusok számára is előnyös lenne a Greater Idaho megvalósítása, mivel 400 ezer konzervatív szavazóval gyarapodna az állam. Éppen ebből adódóan viszont az idahói demokraták nem támogatják a tervet.

Texas az Egyesült Államokból válna ki

Az USA-ban felerősödő kiválási folyamatnak már egy magasabb fokán áll Texas állam, amely az Egyesült Államokból kiszakadását követeli.

Mint a The Epoch Times arra emlékeztetett, júniusban a Texasi Republikánus Párt jóváhagyta az Egyesült Államoktól való elszakadásról és egy független állam megalakításáról szóló népszavazást.

A texasi szándék kapcsán McCaw úgy fogalmazott: „Azt hiszem, az emberek felismerték, hogy nincs értelme tovább folytatni a politikai kötélhúzást. Csak egyre polarizáltabbak és egyre különbözőbbek leszünk.” McCaw szerint a Nagy-Idaho tervezet elég támogatottságot és lendületet kapott ahhoz, hogy az intézkedést mindkét államban népszavazásra vigyék akár már 2024-ben. A közvélemény-kutatás során azt mondta, hogy mindkét állam konzervatív lakosai – és még még sok demokrata is – úgy érzik, hogy a szétválásnak van értelme a jelenlegi politikai környezetben.