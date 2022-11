Blokád az egyetemeken: előadótermeket foglaltak el a radikális klímaaktivisták

A szervezettnek tűnő megmozdulások hétfő reggel kezdődtek Salzburgban és Innsbruckban, majd délben a bécsi Természeti Erőforrások és Alkalmazott Élettudományok Egyetemének (BOKU) diákjai is teremfoglalásba kezdtek. Kora délután a Grazi Egyetem aktivistái is csatlakoztak a megmozduláshoz – jelentette a Kronen Zeitung honlapja.

Klima-Protest in Linz! Ausgerechnet am Tag des Bahn-Streiks legten Aktivisten die wichtigste Autobahnabfahrt in der Innenstadt lahm. https://t.co/oyV453Xaus

— heute.at (@Heute_at) November 28, 2022