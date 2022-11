A migránsösszecsapás után sem csökken a feszültség Horgoson

Ismét akciót tartott a rendőrség Horgoson. A múlt csütörtöki lövöldözés óta folyamatos a jelenlétük a határmenti településen, ahol továbbra sem csökken a feszültég. A múlt hét végén illegális migránsok két csoportja támadt egymásra, a lövöldözésben hatan megsérültek, őket most is a szabadkai kórházban ápolják. Az elkövetőket még keresi a rendőrség, amely a helyszínen már gépfegyvereket, késeket és töltényeket is lefoglalt.

A szerb rendőrség autója gördül be Horgosra az M1 Híradójának képsorain. Migránsok egy nagyobb csoportjáért érkezett. A férfiak valószínűleg illegális határátlépésre készültek. A rendőrök először a földre ültették és átkutatták őket, majd valamennyiüket befogadóközpontba szállították. A múlt hét vége óta folyamatosak a rendőri akciók Horgoson. A hatóságoknak van munkája bőven, hiába szállítanak el egy csoportot, nem sokkal később újabb migránsok gyűlnek össze a településen. A helyiek úgy fogalmaztak: bár örülnek az intézkedésnek, úgy gondolják, ez nem oldja meg a problémát. Folyamatosak a rendőri akciók Horgoson Horgos központjában a múlt csütörtökön kora este a migránsok gépfegyverekkel támadtak egymásra, a falu központja órákig fegyverropogástól volt hangos. A leszámolásban hatan megsérültek, őket jelenleg is a Szabadkai Közkórházban ápolják. Egymás után sorakoztak a buszok az autópálya mentén, a rendőrség az incidens másnapján több száz illegális migránst szállított el a környékről. Csakhogy a feszültség azóta sem csökkent, erről számolnak be a horgosiak a közösségi oldalakon. Vasárnap este egyikük azt írta: a migránsok ismét egymásnak estek a településen. „Öt percel ezelőtt egy öt fős migráns csapat ugrott egymásnak, én közöttük voltam, de szerencsére nem foglalkoztak velem. Csak kés és fahusáng volt náluk. Adtak egymásnak jópár ütést, a kést nem láttam, hogy betalált-e, mert azzal voltam elfoglalva, hogy ne kerüljek közéjük” – fogalmazott a férfi. Mások amatőr videókat tesznek közzé, hogy ezzel is felhívják a figyelmet arra: az illegális bevándorlók ismét visszatértek a településre. A leszámolás hátterében szervezett bűnözés állhat – erről a Menekülteket Segítő Központ igazgatója nyilatkozott a szerb sajtónak. Közölte: bűnözői hálózatok alakultak ki a térségben, ezek egyre elterjedtebbek. A felelősöket nagyon nehéz megtalálni. A horgosiak közben egyre elkeseredettebbek, sokak szerint az egykori békés falu mostanra teljesen megváltozott. Vannak, akik már ki sem mennek az utcára a migránsok miatt, más elköltözött a településről. Azt mondják, reménytelen a helyzetük. A taxisok leveszik a taxi táblát és mint egy személyautó, úgy jönnek végig. A migránsok pedig most szereztek valahonnan biciklit, hátha úgy nem fogja meg őket a rendőr. Több mint negyven éve itt lakok, ez egy békés utca volt, most pedig nem jó lakni itten – mondja egy férfi. Kapcsolódó tartalom Nagy erőkkel keresi a horgosi lövöldözés elkövetőit a szerb rendőrség Folyamatos a rendőri jelenlét Horgoson, miután a migránsok gépfegyverrel lövöldöztek néhány napja. Az M1 információi szerint a hatóságok még nem fogtak el minden érintettet, ezért hétfőn újabb nagyszabású razzia lehet. A miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója ismét arra figyelmeztetett, hogy a migráció súlyos belbiztonsági veszélyeket rejt. Eközben a csütörtöki lövöldözés egyes résztvevőit még mindig keresi a rendőrség, folyamatosak az elfogások Siden, Zomborban és Horgoson is. A rendőrség az akciókról videót is közzé tett. Azt írták: Horgoson egy 22 éves marokkói férfi megpróbált elfutni előlük, menekülés közben egy kést is elhajított. A bevándorló nem jutott messzire. A rendőrök a környéken automata puskát, kést és és egy doboz lőszert is találtak.