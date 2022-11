Már szivárognak vissza a migránsok a vajdasági Horgosra a lövöldözés után

Automata fegyvereket, pisztolyokat és lőszert is találtak a szerb rendőrök azoknál a migránsoknál, akiket a csütörtök esti horgosi lövöldözés miatt állítottak elő. A szerbiai sajtó úgy tudja, hogy több mint ezer migránst szállítottak el a helyszínről, hat illegális bevándorlót pedig kórházba vittek. A szerb belügyminiszter pénteken azt ígérte a horgosiaknak, hogy megerősítik a rendőri jelenlétet a környéken. A helyiek szerint az elmúlt hónapokban tarthatatlanná vált a helyzet – hangzott el az M1 Híradójában.

Csütörtökön este fegyverropogás törte meg a magyar-szerb határhoz közeli Horgos utcáinak csendjét. A helyiek által készített amatőr felvételeken az látszik, hogy miután eldördültek a lövések, migránsok futnak el a helyszínről.

A falu központjában elhelyezett térfigyelő kamera rögzítette, amint egy tucatnyi férfi, kezükben gépfegyverekkel vonult az utcán. Ők lehettek azok, akik később összetűzésbe keveredtek egy másik migránscsoporttal: előbb összeverekedtek, majd a viszály lövöldözéssé fajult, amiben hat migráns sérült meg.

Ezután a szerb rendőrség és különleges egységek is a helyszínre érkeztek, pénteken egész nap tartott az akciójuk. A rendőrök átkutatták a migránsok illegális sátortáborát, az akcióban drónokat is bevetettek. A lövöldözőket elfogták és a fegyvereiket is megtalálták.

Nemcsak a Horgoson tartózkodó migránsokat állították elő, az intézkedést kiterjesztették Belgrádra is, ahol a parkokban razziáztak. Végül több mint ezer migránst szállítottak befogadóközpontokba. A bevándorlók táskáit robbanóanyag kereső kutyák segítségével vizsgálták át, mielőtt felszálltak volna a

A szerb belügyminiszter pénteken megígérte a horgosiaknak, hogy megerősített és állandó rendőrségi jelenlétet biztosít a településen. A környék vezetői is egyeztettek a teendőkről.

A következő napokban szintén maximális ellenőrzés lesz a területünkön, illetve a kritikus pontokon, Horgoson. Ígéretet kaptunk, hogy erősebb rendőri jelenlét lesz, valamint megígértük a lakosoknak, hogy nem fordulhat elő újra ilyen eset – mondta Magyarkanizsa alpolgármestere.

A község képviselő-testületének döntése szerint a település mindet megtesz azért, hogy támogassa a rendőrök munkáját.

A horgosiak már évek óta rettegésben élnek. Az idősebbek nem merik egyedül elhagyni az otthonaikat. Bezárkóznak, csak hogy védjék a testi épségüket és az értékeiket.

„Éjjel-nappal zárt kapuk mögött élünk, mint a foglyok, mint a rabok. Hozzám már két évvel ezelőtt május 14-én betörtek a migránsok és én a főutcán lakom, egyedül élek”

– mondta egy helyi lakos.

A migránsok elözönlötték a köztereket, a parkokat, még a temetőt is. A helyiek azt mondják: a sírkert ivóvizes csapját a bevándorlók zuhanyzónak használják.

A csütörtöki lövöldözés mindenkit megrémített Horgoson. A helyiek remélik, hogy a jövőben megvédik őket.

A horgosiak félelmei nem alaptalanok, a migránsok ugyanis az intézkedést követő napon elkezdtek visszaszivárogni.

Az egyik szomszédos tanyán tábort vertek, innen próbálnak meg majd átjutni a néhány száz méterre húzódó szerb-magyar határon.

