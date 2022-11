Engedély nélküli építkezések is hozzájárultak a katasztrófához az ischiai földcsuszamlás során

A sziget északi részén lévő Casamicciola Terme településen bekövetkezett hatalmas földcsuszamlásban eltűnt embereket keresik – közölte a helyi tűzoltóság. Claudio Palomba nápolyi prefektus bejelentése szerint egy nő holttestét húzták ki a sárból. A hatóságok felszólították a sziget lakóit, hogy maradjanak otthon, és ne akadályozzák a mentést.

Korábban Matteo Salvini infrastruktúráért felelős miniszter azt közölte, hogy nyolc ember halt meg a földcsuszamlásban, később Matteo Piantedosi olasz belügyminiszter szerint azonban eddig egyetlen halálozást sem igazoltak, tucatnyi embert azonban eltűntként kezelnek.

„A mentési munkálatok nehézségekbe ütköznek, mivel az időjárási viszonyok még mindig kihívást jelentenek” – mondta Piantedosi újságíróknak. „A helyzet nagyon bonyolult és nagyon komoly, mert valószínűleg néhányan a sár alatt vannak” – nyilatkozott a miniszter a RAI köztelevíziónak a római vészhelyzeti parancsnoki központból.

Az Il Giornale című lap helyszíni tudósításában arról ír, hogy

Az ANSA olasz hírügynökség jelentése szerint legalább tíz épület omlott össze.

Autókat és buszokat sodort a katasztrófa a tengerbe. Két embert, akik egy tengerbe sodródott autóban ültek, sikerült kimenteni. Médiajelentések arról is beszámoltak, hogy sok ember ragadt a házában a fölcsuszamlás miatt.

A fotóra kattintva galéria nyílik az olaszországi földcsuszamlásról

A szigetről készült videókon látható, hogy kisebb buldózerek tisztítják az utakat, miközben a lakosság vízsugárral próbálja megtisztítani otthonait a sártól. A tűzoltók mellett a parti őrség is a mentési munkálatokon dolgozik. Kompokkal érkezett erősítés, köztük keresőkutyákkal dolgozó csapatok segítik a mentést.

Oggi alla Protezione civile per aggiornamenti e rimanere in contatto con le sedi operative che stanno prestando soccorso a Ischia.

Rinnovo nostra gratitudine per le istituzioni che si sono immediatamente mobilitate e per gli eroici soccorritori che stanno aiutando le popolazioni. pic.twitter.com/Pda4bsm9Qt

— Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) November 26, 2022