Brutális támadás érte a kisfiút: lesből kiszemelte, majd mankóval kezdte el ütni a fejét

Egy másik iskola előtt ólálkodva találták meg azt az elvetemült férfit, aki véletlenszerűen megtámadott egy 12 éves fiút iskolába menet. A 28 éves Jamal McIlwain november 17-én reggel fél nyolc körül vette célba a gyanútlan diákot a Prospect Park környékén New Yorkban. A rendőrség és az általuk közzétett videó szerint a férfi futni kezdett a zebra felé, kezében egy mankóval, majd a kisfiút kétszer is megütötte vele.

Maniac who beat boy, 12, with crutch is busted: cops https://t.co/sY9F2z46Zs pic.twitter.com/Y1kq3CdfXz

— New York Post (@nypost) November 24, 2022