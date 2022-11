Lomnici: Az Európai Unió a pénzügyi zsarolás, a költségvetési terror útjára lépett

Továbbra sem tudni, Magyarország mikor juthat hozzá az uniós pénzekhez. Bár a kormány határidőre teljesítette 17 pontos vállalását, az Európai Bizottság most előállt egy 18. feltétellel is. Ifjabb Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője azt mondta: az unió minden, a baloldali politika ellen való intézkedést úgy ítél meg, mint egy újabb érvet amellett, hogy pénzügyileg megszorítsa a tagállamokat, olyan forrásokat visszatartva, amelyek egyébként járnának nekik.

Brüsszel hatalmi játszmákra használja az uniós forrásokat

„Ezek az újabb feltételek a lopakodó jogalkotás korábbi rejtett, titkos formáját oly módon változtatták meg, hogy most már nyíltan beleavatkozik az Európai Unió olyan területeken is az Európai Unió tagállamainak, így Magyarországnak a belpolitikájába, mint ahogy ezt Lengyelország esetében is tették, amelyek korábban vörös vonalat képeztek. Ilyen volt az igazságszolgáltatás kérdése, vagy akár olyan ágazatoké, mint mondjuk az oktatás, vagy az egészségügy, vagy a migrációval szembeni törvényes fellépés” – mondta Lomnici Zoltán az M1 Híradóban.

„Arról van szó, hogy az Európai Bizottság baloldali többsége és az Európai Parlament baloldali többsége összekacsint, és a nemzeti kormányokat próbálják büntetni, de ezáltal nyíltan például Magyarországot és a magyar embereket próbálják mindenféle módon ellehetetleníteni, forrásokat megvonni tőlük, és azért büntetni őket, mert nemzeti-polgári-jobboldali kormányokat támogattak” – tette hozzá a Századvég jogi szakértője.