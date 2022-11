Belgium újabb sok millió eurós segítséget ígért Ukrajnának

A látogatás, melyet biztonsági okokból szombatig nem hoztak nyilvánosságra, az első, amelyet a belga kormány tagjai az orosz invázió februári kezdete óta Kijevben tettek. Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is találkoztak – jelentette a belga média.

„Az elmúlt napok súlyos bombázásai után az ukrán nép mellett állunk, jobban, mint bármikor. A fagyos téli hónapok előtt Belgium újabb humanitárius és katonai segélyt nyújt” – írta de Croo a Twitteren.

Belgium is one of the first countries to contribute to President @ZelenskyyUa’s initiative #GrainfromUkraine.

We are supporting Ukraine to take Ukrainian grain to world markets, especially to countries with severe food insecurity. pic.twitter.com/3eYwC51yfu

— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) November 26, 2022