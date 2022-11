Senki sem vette észre a vízbe esett kisbabát, egy 7 éves kislány mentette meg az életét

Hősként ünnepelté azt a hétéves kislányt, aki megmentett egy babát a fulladástól, miután beleesett egy úszómedencébe – számolt be a sokkoló esetről a Mirror.

Girl, 7, hailed a ‘hero’ after diving into pool to rescue toddler from drowning https://t.co/EfEgafRrI4

— Around World journal (@aw_journal2021) November 24, 2022