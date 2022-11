Egyre többször van áramkimaradás Kárpátalján is

Egyre nagyobb problémát jelentenek az áramszünetek már Kárpátalján is, ahol tizenöt órás kimaradások is előfordulnak. A Magyarországgal szomszédos régió megyeszékhelyén, Ungváron például több helyen nem működnek a jelzőlámpák és az intézmények egy része is csak áramfejlesztők segítségével tud működni – számoltak be róla az M1 Híradóban.

Míg Ukrajna szerte négyezret, addig Kárpátalján első körben ötven melegedőt létesítenek, amelyeket a hatóságok „megtörhetetlenségi pont"-nak nevezték el. „Eddig 26 állandó „megtörhetetlenségi pontot" állítottunk fel a bázisainkon Kárpátalján. Orvosi, pszichológiai segítségnyújtást is biztosítunk, vezeték nélküli internet is van, emellett egy forró tea mellett meg is lehet melegedni" – mondta el egy vezető. Kárpátalján az elmúlt három hétben rendszeressé váltak az áramszünetek, már nemcsak a falvakban, hanem a nagyobb városokban is gyakoriakká váltak a 15-20 órás áramkimaradások. Emiatt megszokott látvány lett az utcán elhelyezett áramfejlesztő-generátor a bankok és az egyéb intézmények előtt. Az iskolák munkáját is megnehezítik a lekapcsolások. „Nincs hosszú ideig áram, ezért nem tudunk fűteni, mert bármilyen is legyen a fűtési rendszer, ha fával is fűtünk egy ilyen nagy intézményben, ott a kerengtető szivattyúkat csak az áram fogja működtetni" – mondta Orosz Ildikó, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Áramszünet esetén a közlekedési jelzőlámpák sem működnek, ezért több helyen rendőrök irányítják a forgalmat. Kárpátalja katonai kormányzója sajtótájékoztatóján azt mondta: tárgyalnak az országos energiaszolgáltatóval a lekapcsolások racionalizálásán. „Kárpátalján az objektumok közel az ötven százaléka van lekapcsolva az áramról. Ez feszültséget okoz, de vannak intézmények, ahol van áram: a kórházakban és a stratégiai intézményekben. Meg akarjuk oldani a pékségek és az egyéb vállalkozások problémáit. Például, ha a fagyasztott áru kiolvad, akkor az a gazdaság kárára válik. Ezért megpróbálunk nagyobb mozgástérhez jutni, hogy rendszer legyen az áramszünetekben" – magyarázta Viktor Mikita, Kárpátalja kormányzója. Kárpátalján a mindennapos áramszünetek mellett a közvilágítás teljes hiánya is gondot okoz. Az elmúlt időszakban emiatt a balesetek száma is megnőtt. A hatóságok ezért arra bíztatják a lakosságot, hogy akinek nincs este halaszthatatlan dolga, az inkább maradjon otthon.