Édesapa és lánya égett halálra a tűzben – embernagyságú lángok a lakásban

Hálaadás napján életét vesztette egy apuka és kislánya egy bronxi lakástűzben.

Halálra égett egy bronxi lakás második emeletén kialakult lakástűzben a 60 éves Perfecto Aramboles és lánya, a 22 éves Odalys Aramboles – közölte az FDNY és a New York-i rendőrség.

Thanksgiving Day fire at Bronx apartment claims two lives https://t.co/O802sxsJMl pic.twitter.com/ok9X5CPvAd — New York Post (@nypost) November 25, 2022

A férfi felesége, a 63 éves Lorenza Suarez és lánya, a 43 éves Rosanna Suarez a rendőrség szerint továbbra is kritikus állapotban van – számolt be róla a New York Post.

„Szörnyű, ami történt” – mondta az egyik szomszéd, aki mitán erős füstszagot érzett azonnal értesítette a tűzoltókat. A bronxi lakáshoz percek alatt több, mint 60 tűzoltó szállt ki és kezdték meg az embernagyságú lángok oltását. A tüzet végül nem sokkal több, mint egy óra alatt sikeresen eloltottak.

A tűz okát vizsgálják.

A kiemelt kép illusztráció.