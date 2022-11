Az olajársapka alól mentességet kaphat Magyarország, de több kockázatos javaslat van továbbra is az asztalon Brüsszelben

Az eddigi jelek szerint sikerült elérni, hogy Magyarország mentességet kapjon a tervezett európai uniós olajársapka alól – erről beszélt Szijjártó Péter Brüsszelben az Energiaminiszteri Tanács ülését követően. A miniszter azt mondta: a gázársapka és az olajársapka az ellátásbiztonságot veszélyeztetik az európai piacon. Ugyanakkor jelezte azt is: több kockázatos javaslat továbbra is az asztalon van – számolt be az M1 Híradó.

Az eddig meghozott intézkedések csak kárt okoztak az európai gazdaságnak. A külgazdasági és külügyminiszter erről az energiaügyi miniszterek brüsszeli rendkívüli tanácskozása után beszélt. Szijjártó Péter elmondta, azzal a céllal ültek le tárgyalni, hogy a megújuló energiaforrások engedélyezési folyamatát felgyorsítsák, illetve terítékre került az úgynevezett szolidaritási földgázeljárások ügye is. Ezek mellett a gázársapkára vonatkozó tárgyalásokat is megkezdték. Szijjártó Péter a szolidaritási csomaggal kapcsolatban leszögezte: ez gyakorlatilag egy újabb hatalmi törekvés Brüsszel részéről, annak érdekében, hogy az energiapolitika ne a tagországok hatáskörébe tartozzon. A miniszter elképesztőnek nevezte például azt a javaslatot, hogy a magyar emberek pénzén megvett földgázt, „amit a magyar gazdaság működtetésére a magyar embereknek vásároltunk és helyeztük el a tárolókba, azt a gázt, brüsszeli utasításra ne itthon használjuk fel, hanem adott esetben adjuk oda egy másik országnak”. Erre az elképzelésre Magyarország határozottan nemet mond. „Súlyos ellátásbiztonsági kockázatokat tud okozni” – ezt már a gázársapkáról mondta a miniszter, aki szerint egy ilyen intézkedés miatt a gázexportőrök nem fognak Európába gázt szállítani. Ráadásul az Európai Bizottság javaslata hatással lenne a hosszútávú gázszállítási szerződésekre is, ami számunkra elfogadhatatlan. A tárcavezető hangsúlyozta, ez a javaslat nem oldaná meg az európai energiaválságot. Sőt, felhajtaná az árakat. Kapcsolódó tartalom Szijjártó: Hazugság, hogy Magyarország blokkolná Ukrajna európai uniós támogatását A kormány pusztán az újabb közös hitelfelvételt ellenzi – szögezte le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. Szijjártó: Magyarország mentességet kaphat az olajársapka alól Több veszélyes javaslat még az asztalon van – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Brüsszelben. Szijjártó: Brüsszel több hatáskört akar magának az energiapolitika terén is Európa súlyos gazdasági kihívásokkal néz szembe. A szankciók miatt az energiaárak az egekben vannak. Az eddigi brüsszeli intézkedések károkat okoztak - ismertette Szijjártó Péter az európai unió energiaügyekkel foglakozó miniszteri ülése után, hozzátéve: Brüsszel több hatáskört akar magának az energiapolitika terén is. Magyarországnak sikerült elhárítani azt a veszélyt, hogy közös előnytelen gáz beszerzésbe szorítsák az országot. „Az orosz gáz kizárása csökkenti az európai piacon a gáz mennyiségét, tehát árfelhatjó hatása van. Tehát nem szabad kizárni egyetlen egy forrást sem, új forrásokat kell bevonni, és új szállítási útvonalakat kell építeni, ez a megoldás. Több földgáz kell az európai piacra mennyiségben, mert az fogja lefele vinni az árat. A gázársapka nem viszi lefele az árat, ráadásul rendkívül veszélyes, és ellátásbiztonsági problémát tud okozni” – fogalmazott. Szijjártó Péter bejelentette, Magyarország mindenképpen mentességet kér a gázársapka alól. A tervezett intézkedéssel kapcsolatban a Kreml szóvivője is megszólalt. „Nehéz azt most megjósolni, hogy a gázársapka milyen hatással lesz az energiapiacokra. Jelen állás szerint nem szállítunk azoknak az országoknak olajat és gázt, amelyek meghatároznák az energiahordozók felső árát, vagyis csatlakoznának az ársapkához” – mondta Dimitrij Peszkov. Az uniós energetikai miniszterek csütörtöki találkozóján nem születtek döntések, a javaslatokról december közepén folytatják tárgyalást.