Akár egymillió fontért is elkelhet Darwin egy aláírt kézirata

A sokat megélt dokumentum több szempontból is különleges ereklyének számít. Darwin kézirataiból ugyanis kevés maradt meg, a tudós nem őrizte meg papírra vetett gondolatait, s még ritkábban írta ki teljes nevét aláíráskor: általában rövidítve, csak a C Darwin vagy Ch Darwin szignót használta – írja a BBC hírportálja.

A szóban forgó papír szövegét a 19. század Angliájában népszerű, The Autographic Mirror című magazin felkérésére írta meg a tudós. Hermann Kindt, az újság kiadója híres emberek életrajzát aláírásukkal kiegészítve közölte a magazin számaiban.

Charles Darwin’s original hand-written document with rare complete autograph for article published in ‘The Autographic Mirror’ in 1865 up for auction @Sothebys

+more info & transcript @BBCNews : https://t.co/rz0m6f7Nmx pic.twitter.com/SEe3P9g0OW

