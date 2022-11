Szerbia és Koszovó megállapodásra jutott a két éve tartó rendszámtáblavitában

Az uniós közvetítéssel, szerda késő este született egyezség szerint Szerbia felhagy azzal, hogy koszovói települések nevével ellátott rendszámokat állítson ki, Koszovó pedig eláll a koszovói szerbek rendszámtáblacseréjére vonatkozó intézkedésektől, illetve a pénzbüntetések kirovásától. A szerb fél azt is vállalta, hogy nem állít ki új rendszámtáblákat, ám a megállapodás értelmében joga van a régiek megújítására. A rendszámtáblacsere mintegy tízezer koszovói szerbet érintene.

A megállapodás hírét Josep Borrell, az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője jelentette be a Twitteren.

We reached an agreement between #Kosovo and #Serbia today that will allow to avoid further escalation.

We will discuss next steps within the framework of our proposal for normalisation of relations between the two parties. pic.twitter.com/YQ7vVWPOgT

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 23, 2022