Érthetetlen reakciók: Tömegével kap rajongói leveleket a családját kivégző gyilkos

Meggyilkolta családját, most szerelmes leveleket kap egy férfi az Egyesült Államokban. A kegyetlen gyilkosságokról két évvel ezelőtt megjelent egy dokumentumfilm, a rab azóta megállás nélkül pikáns leveleket kap.

Egy életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt férfi állítólag több nővel is pikáns levelezést folytat – írja a People magazin.

Chris Watts Is Sending ‘Racy’ Letters to Multiple Women from His Prison Cell: Sources https://t.co/3n1lUSGR7h

