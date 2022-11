Zelenszkij az ENSZ BT összehívását követeli az orosz rakétatámadások miatt

Ezt Zelenszkij maga közölte a Twitteren. „Civilek meggyilkolása, a polgári infrastruktúra lerombolása terrorcselekmények. Ukrajna továbbra is határozott választ követel a nemzetközi közösségtől ezekre a bűncselekményekre” – szögezte le az elnök bejegyzésében.

I have instructed our Ambassador to the UN to request an urgent meeting of UNSC following today’s Russian strikes. Murder of civilians, ruining of civilian infrastructure are acts of terror. Ukraine keeps demanding a resolute response of international community to these crimes.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2022