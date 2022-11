Várhelyi Olivér: A közel-keleti térséggel való együttműködés az ukrajnai háború miatt is rendkívül fontos

A közel-keleti térséggel való együttműködés különösen fontos az ukrajnai háború miatt is, e régió megszenvedte a háború következményeit, különösen az élelmiszerellátás szempontjából – mondta Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és a bővítésért felelős uniós biztos kedden az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A biztos a Közel-Kelet regionális stabilitásáról és biztonságáról szóló plenáris vitában leszögezte: segíteni kell a térséget az élelmiszerhiánnyal kapcsolatos problémák megoldásában, és Európa számára is nagy jelentősége van annak, hogy milyen kapcsolatokat alakít ki a régió országaival. Mint mondta, tavaly az EU stratégiát hozott létre a mediterrán térséggel való kapcsolatok erősítésére, az idén az öbölmenti államokkal való együttműködést előmozdító cselekvési tervet mutat be az Európai Bizottság.

Az EU célja továbbá, hogy hozzájáruljon az Ábrahám-megállapodások sikereihez, támogatva ezáltal az arab-izraeli megbékélést, főként olyan területeken, ahol partnerséget lehet kialakítani, az EU például együttműködik Izraellel és Marokkóval a vízgazdálkodásban – mondta.

Kiemelte, hogy az öbölmenti országokkal az EU jó kapcsolatokat tart fent. A régió dinamikus átalakulásban van, és az unió tovább ösztönözné a reformokat ezekben az országokban, például az emberi jogok területén is – tette hozzá. Felhívta a figyelmet arra, hogy Irán atomtörekvéseit az EU szoros figyelemmel követi, az országban nagy kihívások vannak az emberi jogok terén, és foglalkozni kell azzal is, hogy Teherán fegyverekkel támogatja Oroszországot.

Gál Kinga, a Fidesz uniós parlamenti képviselője felszólalásában hangsúlyozta: még soha nem volt ennyire szükség a Közel-Kelet államaival való szoros együttműködésre, hiszen az ukrajnai háború és az energiaszankciók következtében drasztikusan átalakul a globális nyersanyag-kereskedelem. „A térség energetikában már globálisan is vezető szereppel bíró országai nemcsak az európai energiaválság megoldásában, hanem a megújuló energiaforrások terén is nélkülözhetetlen partnereink” – fogalmazott.

A politikus hangsúlyozta, hogy segíteni kell a térségben egyre kiszolgáltatottabb helyzetben élő keresztény kisebbségeket, akiknek védelme nem lehet politikai alku tárgya. Úgy vélte, az európai biztonság záloga a Közel-Kelet békéje és stabilitása. „Ezért fontos minden stabilitást ösztönző megállapodás, így például az Ábrahám-megállapodások” – tette hozzá. Gál Kinga üdvözölte az izraeli választások eredményét, ami véleménye szerint garantálni fogja a stabil kormányzást az országban.

Trócsányi László, a Fidesz EP képviselője az MTI-nek eljuttatott írásbeli felszólalásában hangsúlyozta: a Közel-Kelet országaival való kapcsolatokat a kölcsönös érdekek, a konstruktív együttműködés és az egyenlőség mentén kell alakítani. Emlékeztetett, hogy ezeknek az országoknak megvannak a saját hagyományai, kultúrája, értékrendje, ezeket tiszteletben tartva, kellő óvatossággal kell eljárni. „Az Európai Unió nem veheti fel az ideológiai köntösbe bújt tanár szerepét” – fogalmazott.

Kiemelte, hogy Libanon rendkívül súlyos politikai és gazdasági válsággal szembesül, ezért kellő segítséget kell nyújtani az országnak, és diplomáciai eszközökkel is elő kell segíteni stabilitásának előmozdítását. „Ez a Libanonban lévő menekültek saját országukba való hazatérése miatt is kulcsfontosságú. Emellett azt is mindenkor szem előtt kell tartanunk, hogy Libanon ad otthont a Közel-Kelet legnagyobb lélekszámú keresztény lakosságának” – tette hozzá.