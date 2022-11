Tiltakozások robbantak ki a világ legnagyobb iPhone-gyárában

A videók tanúsága szerint a tajvani tulajdonú, Csengcsouban lévő Foxconn gyár dolgozói magasabb fizetést és több ételt követeltek. Közülük többeket megvertek vagy elvittek az őrök.

A videók felkerültek a kommunista országban betiltott Twitterre is.

Korábban a Foxconn azt közölte, hogy a dolgozók a korlátozások miatt nem hagyhatják el az összeszerelő-üzem területét, a helyi hatóságok pedig megtagadták a belépést a mintegy 200 ezer embert foglalkoztató gyár területére.

A vállalat egyelőre nem reagált a tiltakozások hírére.

At #AAPL #APPLE Supplier #FOXCONN ‘s #Henan #Zhengzhou production factory, workers rebel again, against the poorly zero-covid policy pic.twitter.com/GNXFio9gdV

— Ray Zhu Love Hong Kong (@RZLHongKong) November 23, 2022