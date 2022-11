Őrizetbe vették a keresztes lovagnak öltözött angol futballszurkolókat – VIDEÓ

Az őrizetbe vett angol szurkolók viccnek szánták a keresztes lovagokat idéző öltözéküket, számolt be a The Daily Mail.

A lap beszámolója szerint a hétfőn játszott Anglia–Irán mérkőzés előtt többen megállították a két angol férfit a stadionban, hogy szelfit készítsenek velük.

A stadion katari biztonsági szolgálata ezt követően „kapcsolta le” őket, és bár

A rövid időre őrizetbe vett szurkolók egyik barátja a Daily Mailnek azt mondta: „Az a probléma, hogy (…) a szurkolók jelentik a játék lényegét. Mi vagyunk azok, akik játékká teszik a futballt, nem a vállalatuk; mi vagyunk a futball”.

English fans dressed as Christian crusaders and were detained in Qatar 😅😅 pic.twitter.com/RmN7sV1SKs

— 𝐂𝐚𝐬𝐮𝐚𝐥 𝐔𝐥𝐭𝐫𝐚 𝐎𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢𝐚𝐥 (@thecasualultra) November 22, 2022