Moldovában is áramkimaradásokat okoznak az Ukrajnát ért csapások

A nyugat-ukrajnai Lviv városában áramszünet van az ország energiainfrastruktúráját ért rakétatámadások következtében, a fővárosban, Kijevben szerdán is újabb csapásokról érkeztek jelentések. Az Ukrajnával szomszédos Moldova területén szintén nagyarányú áramkimaradásokról számoltak be, annak ellenére, hogy közvetlen támadás nem érte nem érte az országot – írja a BBC World.

Oroszország az utóbbi időszakban fokozta az ukrán energiahálózatok elleni támadásait.

Tömeges áramszünet van Moldovában, amelyet az ukrán energiahálózatok elleni támadások idéztek elő.

„Moldova több mint fele áram nélkül maradt” – írta közösségi oldalán Andrei Spinu miniszterelnök-helyettes.

A nap korábbi részében Ukrajna-szerte légriadót rendeltek el, majd több helyről robbanásokról érkeztek jelentések.

Lviv polgármestere, Andrij Szadovij elmondta, hogy a gyerekeket óvóhelyekre vitték tanáraikkel együtt – és felszólították a szülőket, hogy ne menjenek értük, ameddig a riasztás véget nem ér.

Moldovában november 15-én is is kiterjedt áramkimaradások, mint a miniszterelnök-helyettes mondta, hozzátette: ezek a mobilhálózatokat is súlyosan érintették.

Egy helyi energiapolitikai elemző a moldovai TV8-nak elmondta, hogy az ország energiaellátása egy olyan távvezetékre támaszkodik, amely a Dnyeszteren, az Ukrajnával határos Oroszország által ellenőrzött szakadár moldovai területen halad keresztül, mielőtt elérné a fővárost, Chisiaut.

„Amikor Ukrajnában bombázások történnek, ez a vezeték automatikusak megszakad, és mi áram nélkül maradunk” – idézték Spinut.

Kiemelt kép: MTI/AP/Andrij Kravcsenko