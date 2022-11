Kiderült, miért vetett véget életének a Power Rangers sztárja

Ahogy arról korábban as hirado.hu beszámolt, vasárnap 49 éves korában elhunyt a Power Rangers című sorozat egyik főszereplője, Jason David Frank amerikai színész. Sajtóértesülések szerint önkezével vetett véget életének, most pedig az is kiderült, hogy miért tette.

Szombaton öngyilkos lett Jason David Frank, a kilencvenes években híressé vált amerikai Power Rangers sorozat egyik sztárja. A színész halálát először a menedzsere jelentette be vasárnap, korábbi kollégái pedig azt az Instagramon erősítették meg – írta a TMZ bulvárlap. Frank a feleségével folytatott heves vita után vetett véget az életének. A The outlet beszámolója szerint a vita után a férfi kizárta feleségét a szobából. Reggel a rendőrség törte rá Frankre az ajtót, aki ekkor már holtan feküdt a szobában. Kapcsolódó tartalom Elhunyt a legendás sorozat színésze Sajtóértesülések szerint önkezével vetett véget életének. Jason David Frank a Power Rangers egyik legnépszerűbb színésze volt – írta az Associated Press. Jason David Frank a zöld egyenruhás Power Rangert, Tommy Olivert alakította az eredeti, 1993-ban bemutatott sorozatban. A sorozatból 2017-ben mozifilm is készült, amelyben a színész egy rövid időre ismét megjelent. Frank tehetséges harcművész is volt, karatéban fekete övet szerzett, 2010-ben pedig bemutatkozott a UFC-ben is.