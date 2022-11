Hidvéghi Balázs: Európa kapui nem állnak nyitva mindenki számára

A baloldal és Brüsszel is újra kiállt a migráció támogatása mellett. Margarítisz Szkínász uniós biztos az Európai Parlamentben szerdán úgy fogalmazott: „meg kell mutatni mindenkinek, hogy a migráció nem veszély és nem fenyegetés. A migrációra szükségünk van”. Egy spanyol baloldali képviselő is arról beszélt, hogy a migráció nem probléma, hanem lehetőség. Hidvéghi Balázs, a Fidesz képviselője szerint a nyitott határok politikájának rémisztő eredménye, hogy papírokkal nem rendelkező emberek tömegei kóborolnak Európában, akik biztonsági fenyegetést jelentenek – hangzott el az M1 Híradójában.

Ismét kezd tarthatatlanná válni Európában a migrációs helyzet. A Földközi-tengeren 2021-hez képest 50%-al magasabb az illegálisan érkezők száma. Ez azt jelenti, hogy csak idén már 90 ezren akartak bejutni az EU-ba. Ezért ismét nő a feszültség Európában az illegális bevándorlás miatt.

A migráció ügyét szerdán az Európai Parlament is napirendre tűzte. A strasbourgi vitát kezdeményező Néppárt szerint a legfontosabb a határok védelme és elfogadhatatlan az, hogy az EU-t illegális kitoloncolással vádolják, mert visszaküldi azokat, akik nem jogosultak nemzetközi védelemre.

„Meg kell védenünk a határokat! A saját lakásomban is magam döntöm el, kit engedek be, amikor ajtót nyitok, egy államnak is jogában áll meghatározni, ki jöhet be és ki nem” – mondta Manfred Weber, az Európai Néppárt frakcióvezetője.

A baloldali képviselők pedig ismét a migránsok befogadása mellett álltak ki. A szocialista frakcióvezetője szerint a mentést végző NGO-kat nem lehet kriminalizálni.

„A migráció jelentős mértékben segíthet az európai kihívások megoldásában. Európa egy öregedő kontinens, és itt a legalacsonyabb a születésszám. Ezért ragaszkodom hozzá, hogy a migráció nem probléma, hanem kihívás, lehetőség” – fogalmazott Iratxe García Pérez

A jobboldal azonban ezzel nem ért egyet. Szerintük Európa nem adhatja a migrációs politikáját a tengeren embercsempészek kezébe, akik NGO-knak nevezik magukat.

„Európa kapui nem állnak nyitva mindenki számára, a rendet és biztonságot helyre kell állítani” – így fogalmazott a Fidesz európai parlamenti képviselője a strasbourgi plenáris ülésen.

Hidvéghi Balázs kiemelte, hogy a nyitott határok politikájának rémisztő eredménye az, hogy több száz, papírokkal nem rendelkező ember kóborol szabadon Európában. A képviselő kijelentette: Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek igaza van: az egyetlen közös megoldás az uniós határok védelme, a migránshajók indulásának megakadályozása és az Európán kívüli hotspotok megnyitása. Ezért a jövőben, az illegális migráció elleni harcban szorosabban együttműködnek majd az Európai Parlament jobboldali frakciói – ezt már egy Strasbourgban tartott konferencián jelentették be.

Hat tagállam képviselői alá is írtak egy nyilatkozatot, amelynek célja az “Európába irányuló illegális migráció megállítása”.

„Ez az első példája annak, hogy több jobboldali politikai frakció és politikai párt képviselője összeült, és meghatározott öt-hat kiemelt pontot, ami mentén együtt fogunk dolgozni a jövőben. Kiemelten fontos, mert az Európai Parlamentben egy baloldali vélemény hegemónia van, és ezt kívánjuk áttörni ezzel a megállapodással” – mondta Schaller-Baross Ernő, a Fidesz EP-képviselője.

Magyarországhoz öt tagállam, Spanyolország, Olaszország, Franciaország, Lengyelország és Ausztria jobboldali képviselői csatlakoztak. A cél az, hogy a jövőben összehangolt lépéseket tegyenek az illegális migráció megállításáért.

„Muszáj megjeleníteni azt a józan, az európai hagyományokra, a szuverenitásra, a nemzeti önállóságra építő európai együttműködést, amelyet ezek a pártok, akik itt ma képviseltették magukat, felvállalnak és képviselnek a politikájukban” – mondta Hidvéghi Balázs.

A hat tagállam képviselőinek együttműködése kiterjed még az energiaágazat stabilitásának megőrzésére, és a tagállami hatáskörök megvédésére is.

