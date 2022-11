FED: Az egekbe szökött az amerikai háztartások adóssága

Roham lehet az élelmiszerekért is a Black Fridayen

Míg az előző években főként a háztartási gépek és az elektronikai eszközök voltak a Black Friday slágertermékei, úgy idén a nehéz gazdasági helyzetben már az élelmiszer akciók is előtérbe kerülnek majd. A lakosság az infláció hatására kiemelten ár érzékennyé vált, ezért a kedvezményeket is kettőzött erővel keresik nemcsak a boltokban, hanem online is. Csikós Zsolt, a Coop Online Kft. vezetője Cooponline.hu webáruház ügyvezetője arról beszélt, a piac ma már megköveteli, hogy kiemelt akciókkal, törzsvásárlói kedvezményekkel és vásárlásra ösztönző programokkal szolgálják ki a vevőket.

Életmód