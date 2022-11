Beigazolódott a legrosszabb! Megtalálhatták a járókájából eltűnt kisbaba holttestét

A 22 éves Leilani Simon elleni vádemelés bejelentésére több mint egy hónappal azután került sor, hogy a georgiai Chatham megyei rendőrség nyilvánosan őt nevezte meg fő gyanúsítottként fia, Quinton Simon eltűnése és halála ügyében – számol be az NBC News.

Mint ahogyan arról a hirado.hu is beszámolt, több mint egy hónapig keresték azt a másfél éves kisfiút, aki az otthonából tűnt el október elején az Egyesült Államokban. A hatóságokat egy georgiai szeméttelepre vezették a nyomok, azonban a múlt hétig nem jártak sikerrel, a kisfiú nem került elő.

“We did not want to end up at this point but the evidence has taken us here.”

Georgia authorities and FBI believe they will find a missing toddler’s remains in a landfill https://t.co/qA1x01YXLD via @cw44_tampabay

