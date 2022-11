Erős földrengés rázta meg a Salamon-szigeteket

George Heming, a Salamon-szigeteki kormány szóvivője azt mondta, a mintegy 700 ezres országban nincsenek felhőkarcolók, melyek földrengés esetén nagy veszélyben lennének.

A rengés epicentruma az óceánban volt, 56 kilométerre délnyugatra a fővárostól Honiarától, 13 kilométer mélyen.

A Csendes-óceáni Szökőárjelző Központ (PTWC) a rengést követően szökőár veszélyére figyelmeztetett, majd a jelzést visszavonták.

Massive cracks in walls,stairs and cellings at the biggest shopping centres in Honiara. AJ City mall and Hyundai mall. “Tiles were falling off the walls and shattering on the floor.” Said a woman in Hyundai mall. #solomonIslands #7.3Earthquake pic.twitter.com/XgSpCwm8U0

— Regina Lepping (@regilepping) November 22, 2022