Elhagyhatta a kijelölt turistaútvonalat, iszonyatos ami történt vele

A világ legrégebbi nemzeti parkja, az Amerika északkeleti részén elterülő Yellowstone egyik termálforrásában emberi lábfejre bukkantak. A közelmúltban egy genetikai elemzés eredményeképpen sikerült azonosítani, kié a testrész.

A végtagrészt a park egyik alkalmazottja augusztusban fedezte fel, a rendőrségi bejelentés után nem sokkal nyomozás indult – olvasható az IFL Science tudományos internetes honlapon.

A közelmúltban egy genetikai elemzés eredményeképpen sikerült azonosítani, kinek a lábfejét találták meg. Az adatok szerint egy 70 éves Los Angeles-i férfi, bizonyos Il Hun Ro testrészére bukkant a vadőr. A nyomozás és a vizsgálatok kiderítették, hogy a testrész körülbelül egy hónappal a megtalálása előtt kerülhetett a forrásvízbe.

Earlier this year in August, a human foot was found floating in a shoe in a hot spring in Yellowstone National Park. Now, officials say they’ve identified the owner of the foot using DNA.https://t.co/hgNUOsvzur

— IFLScience (@IFLScience) November 19, 2022