„Azt hittem, ez lesz a koporsóm” - perceken múlt a szoláriumba szorult nő élete

A 33 éves Natalie Rene a helyi médiának elmondta, hogy a Miami Sun által üzemeltetett szoláriumban feküdt, amikor rájött, hogy valószínűleg a gép meghibásodott, nem tud kijutni – számol be a The New York Post.

Naked woman gets trapped in tanning bed: ‘This is going to be my coffin!’ https://t.co/cPAYe70ASu pic.twitter.com/eoeUAmEgjl

— New York Post (@nypost) November 21, 2022