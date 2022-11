Szijjártó Péter: Európa a recesszió felé halad

Európa a recesszió felé halad, de mi magyarok szeretnénk ebből kimaradni, ehhez pedig elengedhetetlen a külföldi beruházások ösztönzése – erről Szijjártó Péter beszélt Bécsben. A külgazdasági és külügyminiszter több kétoldalú találkozón is részt vett az osztrák fővárosban. Mások mellett az ENSZ Iparfejlesztési Szervezetének főigazgatójával, valamint a Nemzetközi Migrációs Politikát Fejlesztő Központ vezetőjével is találkozott. A miniszter hangsúlyozta, hogy az osztrák cégek a negyedik legnagyobb beruházói közösséget alkotják itthon – számoltak be róla az M1 Híradóban.

„A brüsszeli szankciós válaszok a háborúra gyakorlatilag totális kudarcot vallottak, jobban fájnak nekünk európaiaknak, mint az oroszoknak. Az európai gazdaság recesszió felé halad, de mi magyarok szeretnénk ebből kimaradni. Ebből úgy lehet kimaradni, hogyha a beruházásokat továbbra is tudjuk ösztönözni, hogy jöjjenek Magyarországra. Ausztriából a negyedik legnagyobb beruházói közösség működik ma Magyarországon” – fogalmazott a külügyminiszter.