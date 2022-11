Robbanás az iskolában: balul sült el a kísérlet a kémiaórán

A baleset az ország legnagyobb városában, Sydney-ben a Manly West állami iskola udvarán történt – írta a Guardian.

A New South Wales-i mentőszolgálat beszámolója szerint két tanulót súlyos égési sérülésekkel kellett kórházba szállítani, kilenc másik diák és egy tanár pedig felületi égési sérüléseket szenvedett.

