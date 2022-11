Idős németeket megkárosító csalókat ítéltek több száz év börtönre Törökországban

Elítéltek Törökországban hétfőn egy több mint hatvan bűnözőből álló csoportot, amely százmillió eurónál is nagyobb összegben csalt ki pénzt és értéktárgyakat idős emberektől Németországban.

Az Izmir tartományi bíróság szervezett bűnözéssel összefüggő perekben ítélkező tanácsa együttvéve 1128 év, hat hónap és 28 nap szabadságvesztést szabott ki a 67 elkövetőre. A csoport vezetője 400 év és hat hónap börtönbüntetést kapott, társait hat hónap és 199 év közötti szabadságvesztésre ítélték.

A magukat rendőrnek kiadó csalók telefonon környékezték meg áldozataikat, arra biztatva őket, hogy adják át értékeiket a helyszínre kiszálló állítólagos kollégáknak. Arra hivatkoztak, hogy a szomszédságban vészhelyzet keletkezett, betörés történt, vagy egy elfogott lista alapján feltételezhető, hogy rövidesen betörők rontanak otthonukba, ezért csak a rendőrségnek átadott értékek vannak biztonságban.

Az áldozatok rendszerint idős emberek voltak a jómódú Bajorország tartományból, többnyire München térségéből. Nem ritkán több százezer eurót adtak át a csalóknak. Az általuk okozott kár meghaladja a 120 millió eurót (50 milliárd forint).

A bajor hatóságok 2017 óta nyomoztak az ügyben. A feltárt adatok Izmirbe vezettek, ahol a csalók a telefonhívásokat intézték.

Az úgynevezett izmiri banda Németország más térségeiben is tevékenykedett, és miután néhány kiszemelt áldozat nem dőlt be a csalóknak, hanem riasztotta az „igazi” rendőrséget, 2020-ban sikerült letartóztatni a csoport több tagját, akik feladata az áldozatok értékeinek átvétele volt – számolt be hírportálján a Bayerischer Rundfunk tartományi közszolgálati médiatársaság.

A török szervekkel együtt folytatott nyomozásban 2020 decemberében értek el áttörést, amikor egy törökországi razzián elfogták a csoport vezetőjét és több tagját. Egyben lefoglaltak mintegy 60 millió euró értékben értéktárgyakat, ingatlanokat és készpénzt. Ezt a vagyon a 35 károsult között oszthatják szét, ha jogerőre emelkedik az izmiri bíróság ítélete.

A kiemelt kép illusztráció.