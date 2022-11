Végső búcsút vettek a lengyelországi rakétabecsapódás egyik ádozatától

Mint arról korábban beszámoltunk, két ember meghalt kedden Lengyelországban, amikor az ukrán határhoz közeli Przewodów városban rakéta csapódott egy gabonaszárítóba.

A tragédiával kapcsolatban azóta kiderült, hogy a korai hírekkel ellentétben nem orosz, hanem egy ukrán légvédelmi rakéta csapódott be a lengyel-ukrán határtól mindössze hat kilométerre található településen. A lengyel hatóságok a vizsgálat lefolytatása után jutottak erre a konklúzióra, a barátokat és családtagokat azonban ez nem vigasztalja.

„Szomorú nap ez a család és a közösség számára” – mondta egy 67 éves helybéli, Ryszard Turczanik, miközben a templom felé tartott a rakétabecsapódás első áldozatának temetésére.

🇵🇱🇺🇦 Funeral held for Bogusław Wos, one of the Polish men killed in the Przewodów missile accident, caused by a Ukrainian S-300 missile. pic.twitter.com/A4wej49gJx

— European Insider (@Europa_Insider) November 19, 2022